Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию Сумгайытского городского стадиона имени Мехти Гусейнзаде

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах по реконструкции Сумгайытского городского стадиона имени Мехти Гусейнзаде.

В распоряжении отмечается, что с целью реконструкции Сумгайытского городского стадиона имени Мехти Гусейнзаде из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана Исполнительной власти города Сумгайыт выделяется пять миллионов манатов

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, министерству экономики - предусмотреть в разделе расходов государственных капиталовложений в проекте государственного бюджета на 2020 год, указанные в настоящем распоряжении необходимые финансовые средства для завершения реконструкции стадиона, указанного в части первой настоящего распоряжения.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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