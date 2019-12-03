БАКУ /Trend/ - Азербайджан присоединился к ряду международных документов, сообщает во вторник Trend.

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) обсуждались законопроекты «О присоединении ко Всемирной почтовой конвенции и ее заключительному протоколу», «О присоединении к девятому дополнительному протоколу к уставу Всемирного почтового союза» и «О присоединении к первому дополнительному протоколу к общим регламентам Всемирного почтового союза».

После обсуждений законопроекты были вынесены на голосование и приняты.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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