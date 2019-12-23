ЦИК: Началось расследование по поводу видеозаписей с муниципальных выборов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Началось расследование по поводу видеозаписей, распространенных в соцсетях, в связи с муниципальными выборами в Азербайджане.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на сегодняшнем заседании сказал председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов

Он подчеркнул, что если возникла какая-нибудь неприглядная ситуация, то необходимо обратиться в окружную избирательную комиссию.

"Никто не имеет права вмешиваться в избирательный процесс. В связи с нежелательной ситуацией необходимо в первую очередь обращаться в окружную избирательную комиссию. Если решение комиссии не удовлетворит заявителей, они могут обратиться в ЦИК. Все инциденты будут тщательно расследованы согласно Избирательному кодексу", - сказал Мазахир Панахов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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