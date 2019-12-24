Президент Ильхам Алиев выделил средства на улучшение социально-бытовых условий инвалидов войны и семей шехидов

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению социально-бытовых условий лиц, ставших инвалидами при защите территориальной целостности, независимости и конституционного строя страны, и семей шехидов.

Согласно распоряжению, с целью строительства частных домов для инвалидов Карабахской войны и семей шехидов, из суммы, указанной в подпункте 1.18.3 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам», утвержденного распоряжением Президента Азербайджана от 15 января 2019 года, министерству труда и социальной защиты населения выделяется 20 610 000 манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой настоящего распоряжения, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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