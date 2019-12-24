Президент Ильхам Алиев выделил средства на улучшение социально-бытовых условий инвалидов войны и семей шехидов

24 декабря 2019 17:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению социально-бытовых условий лиц, ставших инвалидами при защите территориальной целостности, независимости и конституционного строя страны, и семей шехидов.

Согласно распоряжению, с целью строительства частных домов для инвалидов Карабахской войны и семей шехидов, из суммы, указанной в подпункте 1.18.3 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам», утвержденного распоряжением Президента Азербайджана от 15 января 2019 года, министерству труда и социальной защиты населения выделяется 20 610 000 манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой настоящего распоряжения, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев: Досрочные парламентские выборы позитивно оцениваются обществом, в том числе политическими партиями
Политика 18:05
Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения
Политика 17:56
Президент Ильхам Алиев: Народ Азербайджана и Азербайджанское государство никогда не позволят продажным, предательским элементам вновь поднять голову, занять какую-либо позицию
Политика 17:56
Президент Молдовы Игорь Додон направил поздравление Президенту Ильхаму Алиеву
Политика 17:55
Президент Ильхам Алиев: Мы должны еще больше оздоровить ситуацию в нашей стране, и борьба с нелицеприятными фактами будет вестись и дальше
Политика 17:50
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии центральной бульварной улицы в "Баку Белом Городе"
Политика 17:44
Лента новостей
Билал Эрдоган: Мы хотим популяризировать човган и в Турции (ФОТО)
Общество 18:19
В Казахстане исследуют нефтегазовый потенциал малоизученных бассейнов
Энергетика 18:08
В Баку обсуждается устав Международной ассоциации ASAN
Экономика 18:07
Президент Ильхам Алиев: Досрочные парламентские выборы позитивно оцениваются обществом, в том числе политическими партиями
Политика 18:05
В Азербайджане произошло землетрясение
Происшествия 18:04
Экспортная цена грузинского вина сохраняет тенденцию к росту
Финансы 18:04
ЕС активизирует расследование по поглощению Embraer компанией Boeing
Европа 17:59
Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения
Политика 17:56
Президент Ильхам Алиев: Народ Азербайджана и Азербайджанское государство никогда не позволят продажным, предательским элементам вновь поднять голову, занять какую-либо позицию
Политика 17:56