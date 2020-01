Азербайджан в списке лучших стран 2019 года

БАКУ/Trend/ - Азербайджан попал в список «лучших стран 2019 года», который составлен медиа-компанией «U.S. News & World Report», BAV Group и The Wharton School of the University of Pennsylvania, сообщает в субботу Trend со ссылкой на usnews.com.

В целом, в список, который включает рейтинги по разным категориям, попали 80 стран.

Азербайджан занял 35-е место по темпу экономического развития, 45-е - по мощи.

Первые пять мест в рейтинге занимают такие страны как Швейцария, Япония, Канада, Германия и Великобритания.

Напомним, что американский новостной журнал из Вашингтона U.S. News & World Report ежегодно составляет свои рейтинги стран, оценивая государства по таким критериям как культурное влияние, развитие предпринимательства, открытость для бизнеса, качество жизни и другим.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.