ЦИК Грузии: Парламентские выборы в Азербайджане проведены успешно

БАКУ /Trend/ - Парламентские выборы в Азербайджане проведены успешно.

Как передает Trend, об этом сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Георгий Шарабидзе.

Он отметил, что вел наблюдения в ряде избирательных участков:

"Центральная избирательная комиссия приняла все необходимые меры и все правила были соблюдены. Поздравляю моих азербайджанских коллег."

Он добавил, что на избирательных участках были созданы необходимые условия для голосования:

"Хотя это были досрочные выборы и период подготовки был ограничен, ЦИК Азербайджана предпринял все меры в соответствии с избирательным законодательством. В то же время для международных наблюдателей были созданы необходимые условия для работы на выборах. Мы не встретили никаких препятствий в ходе наблюдений."

Отметим, что сегодня в Азербайджане завершились выборы в Милли Меджлис (парламент) шестого созыва.

Для участия в парламентских выборах были зарегистрированы 1314 кандидатов.

Кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны действовали 5573 постоянных избирательных участка.

В качестве избирателей зарегистрировано 5 329 460 человек.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Ровшан Гусейнов)