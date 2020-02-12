Утвержден план мероприятий по проведению 28-й годовщины Ходжалинского геноцида

БАКУ/Trend/ - Распоряжением руководителя Администрации Президента Азербайджана Самира Нуриева утвержден "План мероприятий по проведению двадцать восьмой годовщины Ходжалинского геноцида", сообщает в среду Trend.

План мероприятий предусматривает проведение церемоний возложения венков к мемориалам жертв Ходжалинского геноцида, возведенным в Хатаинском районе Баку, Геранбойском районе и поселке Агджакенд, посещение в городах и районах представителями общественности Шехидляр хиябаны, организацию мероприятий в посольствах, консульствах и диаспорских структурах Азербайджана в зарубежных странах, церемонию почтения в связи с геноцидом, распространение в местных и зарубежных СМИ, в том числе на телерадиоканалах, материалов, отражающих кровавую бойню, обеспечение их регулярного обновления в интернете.

Кроме того, с участием действующих в стране религиозных конфессий и структур будут организованы церемонии почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида, в управлениях и организациях, образовательных и культурных учреждениях состоятся вечера памяти, фото-выставки, встречи с очевидцами, будут показаны документальные и художественные фильмы, посвященные борьбе за территориальную целостность Азербайджана.

В городах и районах (Баку, Сумгайыт, Гянджа, Мингячевир, Шеки, Геранбой, Барда, Сабирабад, Гекчай, Загатала, Огуз, Балакен), в которых временно размещены ходжалинцы, будут проведены встречи руководителей государственных структур, представителей интеллигенции с семьями шехидов.

26 февраля первые уроки в учебных заведениях будут посвящены Ходжалинскому геноциду.

В этот день в 17.00 на всей территории страны минутой молчания будет почтена память жертв Ходжалинского геноцида.

В городах и районах, селах и поселках Республики в связи с Ходжалинским геноцидом будет приспущен государственный флаг Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова).