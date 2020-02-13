Состоялась встреча Анжея Каспшика с главой азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона

БАКУ /Trend/ - Руководитель азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев встретился со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ по армяно-азербайджанском нагорно-карабахскому конфликту Анжеем Каспшиком, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Общину.

На встрече, прошедшей в офисе Общины, присутствовали и ее члены.

В ходе встречи Турал Гянджалиев подчеркнул, что активнее продолжит деятельность в качестве избранного депутата от Нагорно-карабахского региона Азербайджана.

Глава общины подчеркнул, что азербайджанская община готова к межобщинным контактам, отметив, что вынужденные переселенцы хотят вернуться на свои земли, и община поддерживает инициативы, выдвигаемые в этой плоскости.

Отметим, что в последнее время азербайджанская община Нагорного Карабаха провела многочисленные встречи с послами стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Азербайджане, а также другими официальными и общественными лицами, и на всех встречах подчеркивала, что готова к совместному сосуществованию с армянской общиной в условиях мира и территориальной целостности Азербайджана, в рамках его международно признанных границ.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)