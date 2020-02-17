Айдын Сафиханлы: Безосновательное выступление Пашиняна вызвало недоумение в Мюнхене

БАКУ/Trend/ - Выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на Мюнхенской конференции по безопасности, опирающееся на исторические факты и международно-правовые акты, вновь поставили премьера Армении Никола Пашиняна в безвыходное положение, сказал в понедельник Trend глава Аппарата Омбудсмена, доктор философии по праву Айдын Сафиханлы.

По его словам, во время выступления в панельных дебатах по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту Президент Ильхам Алиев сослался на исторические документы и документы международного права, еще раз заявив, что Карабах – историческая азербайджанская земля: "Подчеркнув, что азербайджанцы исторически подвергались этнической чистке и геноциду со стороны армян, что азербайджанские земли оккупированы Арменией и что нынешняя Армения создана на исторических азербайджанских землях, глава государства довел до внимания участников панели исторические и другие документы".

Сафиханлы отметил, что и в этот раз Пашинян, которого с первых дней прихода к власти узнали как нерешительного и выступающего с неуместными обращениями человека, запомнился популистским, не обоснованным документами и историческими фактами, выступлением.

"Беспрерывное поглядывание в "конспекты" Пашиняна, как студента, не знающего урок, и взволнованное выступление со ссылкой на статью, в искаженной форме написанную и опубликованную в газете армянским журналистом, вызвало недоумение у Президента Азербайджана и участников панели. Пашинян был настолько растерян, что в выступлении признал, что Нагорный Карабах – азербайджанская земля, а потом извинился перед всеми. В своем выступлении Президент Азербайджана Ильхам Алиев проинформировал участников панели, что Армения никогда не могла проводить независимую политику, не была заинтересована в перемирии, поддерживает захватническую политику, и что руководители Армении в самый решающий момент мирных переговоров находили определенные причины, чтобы их прервать или уклониться. Подчеркнув, что Армения хочет оставить неизменным статус-кво, Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армяне могут считать, что будут постоянно держать под оккупацией эти территории. Но это так не останется и территориальная целостность Азербайджана будет восстановлена".

Сафиханлы добавил, что в своем выступлении Президент Ильхам Алиев, обратившись к международным и региональным организациям, а также странам-членам этих организаций, обладающих правом и полномочиями в обеспечении международного права, в том числе, урегулировании конфликта, призвал уважительно отнестись к принятым ими решениям и резолюциям и обеспечить верховенство закона.

Отметим, что 15 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности состоялись панельные обсуждения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)