Президент Ильхам Алиев принял делегацию Европейского банка реконструкции и развития (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с первым вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Юргеном Ригтеринком.

Приветствуя гостей, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Добро пожаловать. Очень рад вас видеть. Надеюсь, что ваш визит пройдет очень продуктивно. Как вы знаете, в ходе Давосского форума у меня была возможность встретиться с Президентом Чакрабарти, обсудить предстоящие планы и рассмотреть проделанную работу. Мы весьма удовлетворены уровнем сотрудничества. Портфолио для Азербайджана превысило 3,5 миллиарда долларов. Как мне сообщили, это более 170 проектов. Хорошим моментом является то, что половина из них приходится на долю частного сектора. Думаю, что это также очень хороший показатель диверсификации экономики Азербайджана. Потому что частный сектор в Азербайджане сконцентрирован в этой сфере. Мы работаем для того, чтобы помочь им стать конкурентоспособными. Рады, что растет наш неэнергетический экспорт. Это показатель диверсификации. Конечно, мы должны сделать еще больше. Мы также благодарны Европейскому банку реконструкции и развития за оказанную в нужное время сильную поддержку нашим инфраструктурным проектам. Однако большинство из них уже успешно завершено. Хочу выразить вам особую признательность за поддержку Южному газовую коридору. Мы недавно в рамках 6-го заседания Консультативного совета рассмотрели проделанную в течение года работу и предстоящие планы. Таким образом, партнерство всегда было очень позитивным, и в разное время мы концентрировали внимание на практических потребностях азербайджанской экономики. Считаю, что это также хороший показатель очень гибкого подхода, нацеленного на конечный результат. Безусловно, за годы нашего сотрудничества Азербайджан очень изменился во всех областях, в том числе в экономической сфере. Поэтому стоящие сегодня перед нами вызовы и задачи отличаются от тех, с которыми мы столкнулись 10 лет назад. Таким образом, наша основная цель заключается в росте частного сектора, неэнергетической экономики, зеленой экономики, промышленного производства. Мы достигли, наверное, самого высокого уровня промышленного производства в неэнергетическом секторе. В прошлом году он составил около 15 процентов. В январе этого года цифры примерно такие же. Таким образом, это свидетельствует о том, что инфраструктурные проекты, а также государственная поддержка предпринимательству создали очень позитивный инвестиционный климат. Вы знаете о наших реформах из отчета Doing Business. Мы входим в число около 20 самых реформаторских стран. Однако еще многое предстоит сделать. Поэтому думаю, что в предстоящий период, - мы начинаем 2020 год с хорошими результатами, - как и прежде, мы должны в соответствующем порядке спланировать наши краткосрочные и долгосрочные шаги и стратегию, чтобы получить такую же поддержку от Европейского банка реконструкции и развития. Уверен, что все ваши связи позволят нам достичь этой цели. Еще раз добро пожаловать.

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Первый вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Юрген Ригтеринк выразил удовлетворение сложившимися на протяжении долгих лет отношениями между представляемым им банком и Азербайджаном. Отметив, что до сих пор банк вложил в нашу страну более 3,3 миллиарда долларов инвестиций, Юрген Ригтеринк также сообщил, что инвестиционный портфель в настоящее время составляет 1,1 миллиарда долларов.

Вспомнив встречу с Президентом Ильхамом Алиевым вместе с исполнительным директором Европейского банка реконструкции и развития в Давосе, гость подчеркнул, что сказанное главой Азербайджанского государства о вопросах климатических изменений и работе по сокращению внешнего долга вызвало интерес. Высоко оценив экономические реформы, проводимые в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева, Юрген Ригтеринк отметил хорошие возможности для реализации совместных проектов в нашей стране и расширения сотрудничества.

В ходе беседы была подчеркнута необходимость обсуждения конкретных направлений сотрудничества в области возобновляемой энергии, транспорта, развития частного сектора, мелиорации и водоснабжения и других сферах.

На встрече был проведен обмен мнениями о расширении и перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Европейским банком реконструкции и развития.