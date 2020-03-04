Эльман Мамедов: Поездки Президента Ильхама Алиева в регионы являются примером для глав других государств

БАКУ/Trend/ - Совершая поездки в регионы, Президент Ильхам Алиев показывает пример главам других государств, сказал в среду Trend депутат Эльман Мамедов.

По его словам, в свете ажиотажа, наблюдаемого во многих странах мира в связи с коронавирусом, отменяются государственные и общественные мероприятия, что не помешало работе Президента Азербайджана: «Главы государств, где существует угроза коронавируса, отменяют почти все визиты, однако Президент Ильхам Алиев показал иной пример. Этим шагом глава государства продемонстрировал, что коронавирус, как угроза, не помешает его работе. С другой стороны, посещая регионы,он еще раз продемонстрировал, что находится рядом и среди народа, доказал, что никаких оснований для напряженности среди населения нет, и люди не должны впадать в панику. Вспышки эпидемий различных вирусов возникают периодически, как в свое время птичий и свиной грипп. Необходимо быть осторожными, соблюдать индивидуальную гигиену, а не паниковать. В рамках поездки в регионы Президент Ильхам Алиев коснулся этого вопроса, заявив, что в стране на высоком уровне осуществляются профилактические меры».

Мамедов добавил, что в рамках поездок в регионы Президент Ильхам Алиев ознакомился с созданными там условиями, поинтересовался состоянием проводимых работ и положением населения: «В ходе поездки глава государства поинтересовался развитием в регионах, дал поручения в связи с предстоящими работами. Глава государства показал, что успешное развитие страны - это результат проводимой им активной политики. Эти поездки внесут весомый вклад в развитие регионов».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)