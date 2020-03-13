Турция, Азербайджан и Грузия сходятся на жизненно важных направлениях - политолог

БАКУ/Trend/ - Турция, Азербайджан и Грузия занимают сходные позиции в жизненно важных сферах - экономики и безопасности.

Об этом сказал Trend политолог, основатель коммерческого научно-исследовательского центра «SIKHA Foundation» Арчил Сихарулидзе, комментируя предстоящую трехстороннюю встречу министров обороны Грузии, Турции и Азербайджана.

По его словам, заседание министров обороны Грузии, Турции и Азербайджана, которое должно пройти в этом году, говорит о формировании треугольника «Турция-Азербайджан-Грузия»: «Грузия начинает осознавать важность активной политики не только со странами Запада и, отчасти с Турцией, как членом НАТО, но и со странами региона, и в первую очередь с Азербайджаном».

Политолог отметил, что вопрос угрозы терроризма все еще стоит перед этими тремя странами.

Что касается глобальных проектов, таких как нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан, газопровод Баку – Тбилиси – Эрзерум, и железная дорога Баку – Тбилиси – Карс, которые связывают Азербайджан, Турцию и Грузию, и звучащих со стороны Армении угроз при необходимости торпедировать их работу, эксперт отметил, что подобные попытки запугивания со стороны Армении несерьезны: «Вряд ли нынешняя власть Никола Пашиняна может серьёзно рассматривать такой подход. В случае если Армения надумает представлять угрозу проектам, в которых участвует Грузия, официальный Тбилиси может пойти на серьезные шаги в отношении Еревана. Думаю, что Грузия уже делает это. В частности, недавно Тбилиси посетил премьер-министр Армении Никол Пашинян, который провёл встречи с местными высокопоставленными чиновниками. Я уверен, что стороны договорились о том, что портить отношения между Тбилиси и Ереваном глупо и неосмотрительно. Поэтому, я сомневаюсь, чтобы Армения себе во вред пошла на подобные деструктивные шаги».

(Автор: Гусейн Сафаров

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