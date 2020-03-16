В Азербайджане будет запрещено распространять определенную информацию
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане будут внесены изменения в закон "Об информации, информировании и защите информации".
Как сообщает в понедельник Trend, владелец информационного ресурса в интернете и его домена не должен допускать распространения на нем определенной информации.
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