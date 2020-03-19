Армении не удастся достичь военной мощи Азербайджана - эксперты

Политика 19 марта 2020 11:42 (UTC+04:00)
Армении не удастся достичь военной мощи Азербайджана - эксперты

БАКУ/Trend/ - Ереван лишь проводит свою игру, хотя денег на реальные контракты у него нет.

Об этом сказал Trend известный российский эксперт Евгений Михайлов, комментируя заявление спикера парламента Армении Арарата Мирзояна, сделанное в ходе официального визита армянской делегации в Республику Сербия.

Напомним, что армянские СМИ распространили информацию о том, что одной из обсуждаемых тем в ходе встречи было возможное сотрудничество Армении с Сербией в военной промышленности.

Политолог считает, что пока ни о каком военно-техническом сотрудничестве говорить не приходится: «Баку получает вооружение из многих стран и азербайджанская армия вооружена на порядок лучше, чем армянская. Следовательно, Армении не удастся достичь военной мощи Азербайджана. Сербия не обладает возможностями разработок новейшей оборонной техники. Если даже Сербия поставит Армении, допустим, стрелковое оружие, перевеса сил не возникнет».

В свою очередь украинский политический аналитик Олег Хавич гипотетическое военное сотрудничество между Белградом и Ереваном оценил скептически: «Сербия не производит современных видов военного вооружения и техники, получая их в основном из России – как и Армения. Поэтому единственным перспективным видом сотрудничества в этой сфере я считаю возможное участие армянских военных в совместных сербско-российских учениях, которые регулярно проходят в Сербии, а также возможность использование армией Армении сербских военных полигонов для тренировок».

Между тем, научный сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт сказал, что уже более десяти лет Баку активно развивает собственное присутствие на Балканах, включая Сербию. По его мнению, неслучайно в центре Белграда (парк Ташмайдан) стоит памятник Общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву.

Также эксперт отметил, что период пандемии коронавируса сам по себе не благоприятствует любому военно-техническому сотрудничеству между какими-либо странами, в том числе и между Сербией и Арменией: «Тем более, что сейчас власти Сербии озабочены, прежде всего, получением медицинского и санитарного оборудования. На мой взгляд, в марте 2020 для любого правительства в Европе не учитывать пандемию невозможно в принципе. Для сербского правительства, которое буквально на днях (15 марта) ввело в стране режим чрезвычайного положения, это точно невозможно».

Говоря о военно-техническом сотрудничестве между Арменией и Сербией, эксперт предположил, что речь может идти об отдельных элементах систем вооружения (прицелы, радары), так как системы вооружения Белград сам закупает у крупных иностранных производителей.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @C8NTINENT

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