Хикмет Гаджиев: Карантин - это не санаторий (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Надо смотреть на каждый вопрос объективно. Никто не должен считать, что он переведен на карантин для отдыха, и для него созданы бесплатные возможности для туризма.

Как сообщает Trend, об этом в программе "Evdəqal на канале Азтв сказал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом Администрации Президента Хикмет Гаджиев.