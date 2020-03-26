Сахиль Керимли: Цель президента Ильхама Алиева - вывести страну из этой ситуации с малыми потерями

БАКУ /Trend/ - Исторически азербайджанский народ достойно преодолевал все испытания и тяготы. Несомненно, страна успешно преодолеет и бушующую во всем мире пандемию коронавируса. Главное, ситуация находится под личным контролем Президента Ильхама Алиева. Азербайджан - сильное государство, и на данный момент мобилизованы все возможности, чтобы граждане не понесли ущерб. С первых дней был создан Оперативный штаб при Кабинете министров. По поручению главы государства общественность регулярно информируется в связи с ситуацией. В стране объявлен особый режим карантина. Для лечения инфицированных созданы все условия. Своевременно было закуплено необходимое медицинское оборудование, лаборатории, тесты.

Распоряжением главы государства был учрежден Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, куда было перечислено 20 миллионов манатов. Сначала Президент Ильхам Алиев, а затем и Первый вице-президент Мехрибан Алиева перечислили в Фонд годовые зарплаты. Поддержав этот благородный шаг, различные госструктуры, компании, юридические и физические лица сделали пожертвования в Фонд. Все это является проявлением национальной солидарности, высокой гражданской позиции, чувств гуманизма и сострадания, сформированных в азербайджанском обществе. Выдвинутая Президентом Ильхамом Алиевым инициатива является образцом гуманизма для других стран мира.

Следует особо подчеркнуть, что глава государства выделил один миллиард манатов на устранение негативного влияния пандемии на экономику страны. Данный шаг, несомненно, внесет колоссальный вклад в стимулирование экономики Азербайджана. Основная цель Президента Ильхама Алиева оказать поддержку предпринимателям в столь тяжелой ситуации, разрешить потенциальные проблемы занятости, сохранить макроэкономическую стабильность.

Азербайджанское государство всегда рядом со своим гражданином. Президент Ильхам Алиев всегда был опорой народа трудные времена, оказывал как материальную, так и моральную поддержку. Гражданский фактор всегда являлся приоритетом для государства. Мы наблюдаем эту политику и сегодня, когда страна стоит перед очередным испытанием. Даже в самых развитых странах мира неустанно растет число инфицированных и погибших, ситуация выходит из-под контроля, принимает трагический оборот. Однако, благодаря своевременным упреждающим мерам, ситуация в Азербайджане находится под контролем. Все возможности государства направлены на недопущение распространения вируса, а также летальных исходов.

Безусловно, в настоящее время граждане также должны быть рядом с государством, однозначно поддерживать принимаемые меры, строго соблюдать все требования. Сегодня Азербайджан должен продемонстрировать солидарность. Не стоит забывать, что национальная солидарность - основное условие национальной безопасности. Есть поговорка, что семья - это маленькое государство. Сегодня каждый глава семьи должен защищать ее членов, детей, как Президент Ильхам Алиев защищает свою страну и граждан. Людям следует с понимаем отнестись к особому режиму карантина, введенному в стране. Ведь каждый сделанный шаг, каждое принятое решение, ограничения и запреты преследуют единственную цель - защитить здоровье граждан Азербайджана. Все эти меры направлены на сведение к минимуму масштаба пандемии, на защиту страну от опасного вируса и недопущение развития событий в негативном русле.

В борьбе с коронавирусом следует особо отметить и усилия врачей, медперсонала. Сегодня врачи демонстрируют героизм, самоотверженность. Они достойно выполняют свои обязанности с риском для жизни. Неслучайно, Президент Ильхам Алиев оценил по достоинству труд врачей, борющихся с коронавирусом, и в несколько раз увеличил их зарплату.

Таким образом, предпринятые шаги, своевременные превентивные решения Президента Азербайджана достойны быть положительным примером эффективности для многих стран мира.

Цель Президента Ильхама Алиева - вывести страну из сложившейся тяжелой ситуации с минимальными потерями. Неоспоримый факт, что в Азербайджане всегда оставалось непоколебимым единство народа с властью. Народ всегда поддерживал политику главы государства, чему мы становимся свидетелями сегодня. Несомненно, эта поддержка, гражданская ответственность, национальное единство усилят государство, и Азербайджан в скором времени одержит вверх над этой болезнью.

Сахиль Керимли

Заместитель генерального директора АМИ Trend.