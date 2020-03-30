Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ "О чрезвычайном положении"

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ Президента № 175 от 19 января 2005 года "Об обеспечении исполнения закона Азербайджанской Республики "О чрезвычайном положении", сообщает Trend.

Согласно изменению, для обеспечения режима чрезвычайного положения также будут использованы силы и средства министерства по чрезвычайным ситуациям.

Так, полномочия «соответствующих органов исполнительной власти», предусмотренных в статьях 11, 15.1 и 28 данного закона, и «соответствующего органа исполнительной власти», предусмотренного в статье 12.2.5, будут осуществлять министерство внутренних дел, министерство по чрезвычайным ситуациям, Служба государственной безопасности, Служба внешней разведки и Государственная пограничная служба в рамках своих полномочий.

В законе указывается, что силы и средства соответствующих органов исполнительной власти привлекаются с целью участия в устранении обстоятельств, приведших к введению чрезвычайного положения, и спасения жизней людей.