МИД Азербайджана распространил обращение в связи с 31 марта – Днем геноцида азербайджанцев (версия 2)

Первая версия в 10:56

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана распространил обращение в связи с 31 марта – Днем геноцида азербайджанцев, сообщает во вторник Trend.

В обращении говорится: «31 марта - День геноцида азербайджанцев, когда чтится память жертв кровавой резни, совершенной в 1918 году армянами против азербайджанцев. В марте-апреле 1918 года большевистско-дашнакские вооруженные отряды под мандатом Бакинского совета с особой жестокостью совершили в Баку, а также других городах и уездах Бакинской губернии массовую резню, десятки тысяч мирных жителей были убиты именно из-за этнической и религиозной принадлежности. Этнический армянин Степан Шаумян, назначенный руководителем большевиков Владимиром Лениным чрезвычайным комиссаром Кавказа, признавал, что в истреблении азербайджанцев участвовали 6000 вооруженных солдат Бакинского совета и 4000 – партии «Дашнакцютюн».