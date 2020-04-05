Ганира Пашаева: Каждый из нас должен соблюдать установленные государством правила и понимать свою ответственность

БАКУ /Trend/ - Чтобы предотвратить распространение коронавируса, каждый из нас должен соблюдать установленные государством правила и понимать свою ответственность.

Об этом сказала Trend депутат Милли Меджлиса Ганира Пашаева.

По ее словам, в борьбе с коронавирусом государство делает все возможное, чтобы защитить людей.

"Наряду со всеми мерами, предпринятыми государством против коронавируса, каждый из нас должен осознавать свою ответственность. Прошу вас соблюдать правила, законы и запреты государства. Это не обычная инфекция гриппа и иногда даже здоровый человек может стать носителем коронавируса и заразить других. Поэтому пребывание дома очень важно для вас и вашей семьи, близких и нашего общества в целом",- отметила Пашаева.

В своем обращении Пашаева также обратила внимание на события в европейских странах.

"Посмотрите на другие страны, особенно Европу, посмотрите, что там происходит. Вакцины от этого вируса еще нет, и неизвестно, когда она будет найдена. Если мы пойдем рука об руку с нашим государством, мы сможем предотвратить широкое распространение этого вируса. Следуйте гигиеническим правилам, если по какой-то серьезной причине вы вышли на улицу, используйте маски и антисептические средства",- подчеркнула депутат.

Депутат отметила, что наше государство принимает все необходимые меры для предотвращения распространения инфекции.

«Господин Президент лично руководит этой работой, но мы, в свою очередь, должны поддержать это состояние. Вы знаете, что коронавирус объявил войну всему миру, и мы все ощутим его последствия",- сказала Пашаева.