Президент Ильхам Алиев: Азербайджан играет активную роль в борьбе с пандемией коронавируса как в стране, так и в мире

БАКУ/Trend/ - Азербайджан играет активную роль в борьбе с пандемией коронавируса как в стране, так и в мире.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, председатель Совета сотрудничества тюркоязычных государств Ильхам Алиев, выступая на чрезвычайном Саммите Тюркского совета посредством видеоконференции.

"Демонстрируя глобальную солидарность, Азербайджан выделил Всемирной организации здравоохранения добровольную финансовую помощь в борьбе с коронавирусом. 13 марта было подписано донорское соглашение, предусматривающее выделение Азербайджаном добровольной финансовой помощи Фонду обращений COVID-19 в рамках стратегического плана подготовки и реагирования Всемирной организации здравоохранения. Мы высоко оцениваем важную роль, которую Всемирная организация здравоохранения играет в глобальной борьбе с пандемией", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, в течение шестнадцати лет в системе здравоохранения Азербайджана была проделана основательная работа, повысился уровень профессионализма врачей, построено или полностью отремонтировано более 750 учреждений здравоохранения.

"Ежегодно в Азербайджане более 5 миллионов человек проходят медицинское обследование за счет государства. Больные, инфицированные коронавирусом, проходят лечение в более чем 20 государственных больницах. На днях в их распоряжение передана современнейшая больница нашей страны на 575 коек, именуемая «Ени клиника». В марте нынешнего года в трех городах нашей страны были сданы три новые больницы в общей сложности на 500 коек. Эти больницы также переданы в распоряжение больных, зараженных коронавирусом. В короткий срок планируется построить и сдать 10 современных больниц модульного типа на 200 коек каждая, 6 из которых будут построены государством, а 4 – частными предпринимателями. Мы высоко оцениваем заслуги наших врачей и медицинских работников в борьбе с коронавирусом. Заработная плата врачей, обслуживающих инфицированных коронавирусом, повышена в 3, 4 и 5 раз. Это – проявление заботы государства о врачах", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что более пятнадцати тысяч граждан Азербайджана эвакуированы из различных стран, в том числе организованными за счет государства чартерными рейсами.

"Все возвращенные в страну граждане размещены за государственный счет в 4-х и 5-звездочных гостиницах, в специальных карантинных зонах. Взятые на карантин лица размещаются также в Деревне атлетов, открытой во время первых Европейских игр. В условиях взаимопонимания и координации с соседними государствами временно приостановлено наземное и воздушное транспортное сообщение, за исключением международных торговых перевозок. Приостановлены также международные воздушные перевозки пассажиров с другими странами", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.