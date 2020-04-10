По инициативе Президента Ильхама Алиева состоялся чрезвычайный Саммит Тюркского совета посредством видеоконференции
БАКУ /Trend/ - По инициативе Президента Азербайджана, председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств Ильхама Алиева в пятницу состоялся чрезвычайный Саммит Тюркского совета посредством видеоконференции.
Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, Саммит был посвящен теме борьбы с пандемией коронавируса.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на Саммите.
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