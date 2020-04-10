По инициативе Президента Ильхама Алиева состоялся чрезвычайный Саммит Тюркского совета посредством видеоконференции

БАКУ /Trend/ - По инициативе Президента Азербайджана, председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств Ильхама Алиева в пятницу состоялся чрезвычайный Саммит Тюркского совета посредством видеоконференции.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, Саммит был посвящен теме борьбы с пандемией коронавируса.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на Саммите.