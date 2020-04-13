Стала известна повестка очередного заседания Милли Меджлиса Азербайджана (версия 2)
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БАКУ/Trend/ - Стала известна повестка заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, назначенного на 17 апреля.
Как сообщил в понедельник Trend руководитель пресс-службы Милли Меджлиса Акиф Тевеккюльоглу, вначале будет заслушан годовой доклад органа, осуществляющего административный контроль деятельности муниципалитетов.
В ходе заседания будут обсуждены изменения в законы «О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджана», «О внутреннем уставе Милли Меджлиса Азербайджана», «О комитетах Милли Меджлиса Азербайджана», «Об учреждении орденов и медалей Азербайджана» в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджана «75-летие Победы в Великой Отечественной войне», в Уголовный кодекс, Кодекс об административных проступках, Миграционный кодекс, а также в другие законы.
В целом в повестку заседания включены 24 вопроса.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)