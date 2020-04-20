Между Президентами Азербайджана и Ирана состоялся телефонный разговор
БАКУ /Trend/ - Президент Ирана Хасан Рухани позвонил 20 апреля Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, Президент Ильхам Алиев и Президент Хасан Рухани поздравили друг друга по случаю наступления месяца Рамазан.
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