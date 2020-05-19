Президент Ильхам Алиев: Начало функционирования центров DOST – наглядное проявление работы, проводимой в социальной сфере, осуществляемых реформ

БАКУ /Trend/ - Начало функционирования центров DOST – наглядное проявление работы, проводимой в социальной сфере, осуществляемых реформ.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению после ознакомления с центром DOST 3 Агентства по устойчивому и оперативному социальному обеспечению в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения, расположенного в Низаминском районе Баку.

"Открытие центров DOST – прекрасная социальная инициатива. Как вам известно, Азербайджан проявляет лидерство и в этой сфере, и начало функционирования центров DOST – наглядное проявление работы, проводимой в социальной сфере, осуществляемых реформ. Открывается уже третий центр, и деятельность двух первых центров тоже очень успешна. Коэффициент одобрения граданами достиг 96 процентов. Оказываемые здесь услуги, конечно, являются большим новшеством в сфере социального обеспечения. Неслучайно несколько стран уже обратились к нам в связи с этим опытом, и Азербайджан готов поделиться им", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, в целом, планируется, что начнут действовать около 30 центров.

"Надеюсь, что в ближайшие несколько лет центры DOST начнут функционировать в Баку и по всей стране. В то же время здесь создаются рабочие места. Как мне сообщили, в этом центре DOST создается более 130 рабочих мест, в том числе к работе привлекаются и волонтеры. Оказываемые в целом более 130 услуг охватывают, можно сказать, все услуги в социальной сфере. Таким образом, деятельность этих центров принесет людям удобство, в то же время уже оправдали себя важные шаги в области прозрачности. Кроме того, применяемые здесь инновации полностью согласуются с нашими взглядами на будущее, потому что инновационное развитие является одним из основных направлений нашей политики. Конечно, центры DOST функционируют именно на основе этих инноваций, и в дальнейшем планируется предпринять дополнительные шаги в данном направлении", - отметил Президент Ильхам Алиев.