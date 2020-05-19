Президент Ильхам Алиев: Мы - ответственная страна, уважаем себя, сохраняем достоинство, уважаем партнеров

БАКУ /Trend/ - Мы - ответственная страна, уважаем себя, сохраняем достоинство, уважаем партнеров.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению после ознакомления с центром DOST 3 Агентства по устойчивому и оперативному социальному обеспечению в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения, расположенного в Низаминском районе Баку.

"Оказание помощи ряду зарубежных стран - это составная часть проводимой нами политики, так как, что касается внешней политики, мы всегда отдавали предпочтение сотрудничеству и видели пользу от этого. Там, где у нас были возможности, если они были, мы старались помочь и помогали. Несколько наших важных транснациональных проектов построены на основе данного принципа, и успех достигается именно благодаря этому принципу. Поэтому взаимная поддержка во внешней политике должна быть не на словах, а на деле, солидарность необходимо проявлять на деле. В настоящее время мы председательствуем в двух организациях – Тюркском совете и Движении неприсоединения и провели саммиты этих организаций, причем на самом высоком уровне", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, в итоговых декларациях саммитов Движения неприсоединения и Тюркского совета была отмечена особая роль Азербайджана.

"Мы очень ответственно подходим ко всем вопросам, наше председательство не должно носить и не носит формального характера. Поэтому в трудное время каждый, кто имеет возможность, должен помогать - и в жизни, и в политике. Это, как говорится, соответствует и нашим обычаям и традициям. Поэтому считаю оказание сегодня данной помощи правильным шагом. На сегодняшний день мы оказали помощь 13 странам, и говорить об этом стали только в последнее время. Мы отправили самолетами сотни тонн помощи. Отправили производимые в Азербайджане дезинфекционные, защитные средства и другие предметы, но не рекламировали это. Мы делали это, считая своим моральным долгом, для стран, которые обратились к нам. Мы знаем, что финансовое положение этих стран не позволяет им принимать необходимые меры. Уверен, что эта помощь спасла много человеческих жизней. Это главное. Таким образом, оказана помощь 13 странам, а также трем международным организациям. Это еще раз демонстрирует нашу ответственность", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что неслучайно Азербайджан является страной, пользующейся огромным уважением и обладающей высоким имиджем в мировом масштабе.

"Иначе восемь лет назад мы не были бы избраны в Совет Безопасности ООН при поддержке 155 стран, не были бы избраны председателем Движения неприсоединения единодушным решением 120 стран, потому что, как я уже говорил, в эту структуру входит много стран, которые не ладят друг с другом. Но при этом все они поддержали Азербайджан. Почему? Потому что мы - ответственная страна, уважаем себя, сохраняем достоинство, уважаем партнеров. Оказывая помощь, мы делаем это так, чтобы это было приемлемо и для получающего данную помощь. И мы продолжим свою работу в этом направлении", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, в период пандемии как люди, так и страны проявили истинное лицо.

"Есть люди, которым грех подавать руку в период пандемии. Есть страны, которые замкнулись в себе в период пандемии, в частности, на первоначальном этапе предприняли некоторые шаги, которых сейчас, наверное, стыдятся. Азербайджан всегда относился к достойным странам, и пандемия еще раз подтвердила это", - добавил Президент Ильхам Алиев.