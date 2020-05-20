Сотрудничество Азербайджана с компанией CISCO - колоссальный прорыв для страны - американский эксперт

БАКУ/Trend/ - Сотрудничество Азербайджана и компании CISCO - колоссальный и фантастический прорыв для страны.

Об этом сказал Trend американский политолог Грэг Вайнер (Greg Weiner)

Напомним, что 15 мая по инициативе компании CISCO состоялась видеоконференция Президента Азербайджана Ильхама Алиева с исполнительным вице-президентом и генеральным финансовым директором данной компании Келли Крамер, вице-президентом Гаем Дитрихом и другими представителями руководства CISCO.

Политолог считает, что решение о партнерстве Азербайджана и компании CISCO - одно из самых стратегических и политически мудрых решений Президента Азербайджана Ильхама Алиева: «Партнёром Азербайджана выступает одна из самых мощных мировых компаний CISCO. Это одна из компаний, которую можно уверенно считать мировым лидером в сфере цифровых технологий. Исходя из этого, можно уверенно говорить, что Азербайджан сделал очень удачный выбор».

Эксперт также отметил, что совместные проекты Баку с CISCO делают Азербайджан региональным цифровым хабом: «Дальнейшее успешное сотрудничество, безусловно, повысит удельный вес регионального влияния и региональных контактов Азербайджана. Особенно среди стран, с которыми Азербайджан дружит. К тому же Азербайджан в плане цифровых технологий сможет помочь другим странам и соответственно заработать на этом неплохие дивиденды. Поэтому можно с уверенностью сказать, что Президент Ильхам Алиев принял феноменально дальновидное решение. Это высочайшей перспективы. А на фоне пандемии коронавируса это сотрудничество можно оценить как предельное важное».

По словам Вайнера, в Азербайджане возрастет значение киберзащиты: «Мы живем в мире ползучей информационной войны, которую можно назвать третьей мировой войной. И конечно же в Азербайджане, благодаря такому партнеру как с CISCO, уровень защиты от кибер-атак значительно повысится. Несомненно, это нужно и важно, за этим будущее. Безусловно, Азербайджан выйдет на более высокий уровень в регионе и в Европе».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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