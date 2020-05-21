Азербайджан наладил работу государственных институтов, способствующих динамичному развитию страны - российский эксперт

Политика 21 мая 2020 16:21 (UTC+04:00)
Азербайджан наладил работу государственных институтов, способствующих динамичному развитию страны - российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Азербайджан укрепился как светское независимое государство, проводящее взвешенную политику.

Об этом сказал Trend глава Центра стратегического анализа российского Института инновационного развития, российский политолог Андрей Иванов.

Согласно его словам, за последние три десятилетия Азербайджан смог наладить работу всех государственных институтов, способствующих динамичному развитию страны: «И тут очень важно, на мой взгляд, сказать, благодаря чему это удалось. В Азербайджане сохранилась историческая преемственность: нет отрицания или искажения исторических фактов, шельмования героев прошлого или восхваления сомнительных личностей ушедших эпох. А ведь многое из этого мы видим в разных странах постсоветского пространства. Азербайджан также сохранил культурную преемственность. В стране идет стремительное инновационно-технологическое развитие, но лучшее из имеющегося историко-культурного наследия сохраняется. Это касается и культурных связей с Россией и русской культурой, которую уважают в Азербайджане. В стране не стали изобретать странных идеологических конструкций, не имеющих прочного основания. Всё это и позволило Азербайджану строить инфраструктуру, предприятия, развивать экономику».

Также политолог отметил, что Баку уважают на международной арене, потому что он занимает последовательную и взвешенную позицию: «Азербайджан не пытается торговать суверенитетом, входить в воинственные коалиции и союзы, но старается поддерживать равноправный диалог со всеми. К тому же Азербайджан - надежный партнер для многих стран, который всегда выполняет взятые на себя обязательства. В сложных ситуациях он предлагает компромисс и свои инициативы по решению спорных вопросов. При этом страна обладает большим потенциалом. У нее хорошее географическое положение, климатические условия, природные запасы и, главное, хорошие квалифицированные кадры, что делает Азербайджан благоприятным местом для международных инвестиций и реализации взаимовыгодных проектов.

Далее эксперт отметил, что считает успешными реализуемые Азербайджаном энергетические и транспортно-логистические проекты: «Речь идет и о нефти, и газопроводах, и о коридоре «Север-Юг». Это то, что закладывает основу на будущее. Азербайджан стал важным транзитным хабом в рамках многих проектов, в которых участвуют десятки стран. Это и упомянутый «Север-Юг», и китайский проект «Один пояс - один путь». Главное, что Азербайджан способен строить современную инфраструктуру и это абсолютно безопасное место для капиталовложений. И заслуга в этом, безусловно, руководства и народа страны, чтущих традиции и верящих в будущее».

В заключение Иванов напомнил, что Азербайджан - это первое светское государственное образование на исламском Востоке: «Интеллигенция Азербайджана тогда, в 1918 году, смогла сплотиться и взять ответственность за свою страну в условиях, когда на территории бывшей Российской Империи царил полный хаос. Это очень интересный исторический опыт, который в дальнейшем лег в основу азербайджанской государственности в составе СССР, а потом в качестве современного независимого Азербайджана».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @C8NTINENT

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