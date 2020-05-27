МИД: Сегодня еще 17 граждан Азербайджана вернутся на родину
БАКУ /Trend/ - Сегодня 17 граждан Азербайджана прилетят из Индии в Тбилиси, сказала в среду Trend глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.
Она подчеркнула, что после приземления самолета в Тбилиси граждане при непосредственной координации посольства Азербайджана в Грузии будут отправлены автобусом из Тбилиси в Азербайджан.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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