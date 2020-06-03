Реджеп Тайип Эрдоган утвердил Соглашение о взаимном освобождении от визы между Азербайджаном и Турцией
БАКУ/Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил Соглашение "О взаимном освобождении от визы между правительством Азербайджана и правительством Турции", сообщает в среду Trend.
Решение об этом опубликовано в турецкой газете Resmi Gazete
По Соглашению, для граждан Турции и Азербайджана, имеющих действующие общегражданские паспорта и желающих остаться в этих странах до 90 дней, отменяются визы.
Ранее граждане Азербайджана и Турции могли 30 дней оставаться в этих странах без визы.
Напомним, что данное Соглашение было утверждено на заседании Милли Меджлиса (парламента) 31 мая.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
Лента новостей
Реджеп Тайип Эрдоган утвердил Соглашение о взаимном освобождении от визы между Азербайджаном и Турцией
Европейский суд по правам человека забыл человечность и права - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
В Азербайджане ученики с неудовлетворительными годовыми отметками будут допущены к выпускным экзаменам - Орхан Аббасов