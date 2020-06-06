Турал Гянджалиев: ПАСЕ - это платформа, которая демонстрирует двойные стандарты

БАКУ /Trend/ - Отсутствие реакции со стороны Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на т.н. "президентские" и "парламентские" "выборы", проведенные режимом хунты в оккупированном Нагорном Карабахе, при том, что многие международные организации их резко осудили, вновь показало всему миру истинную сущность вышеуказанной структуры.

Об этом в субботу сказал Trend председатель Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, депутат Милли Меджлиса (парламент) Турал Гянджалиев.

По его словам, ПАСЕ, которая заявляет, что защита справедливости и прав человека является для нее наивысшей ценностью, должна была в самой жесткой форме раскритиковать это шоу с т.н. «выборами», организованное в Нагорном Карабахе.

Гянджалиев отметил, что ПАСЕ распространяет небылицы, принимает сфальсифицированные доклады, поддерживает Армению в вопросе нагорно-карабахского конфликта: "О какой объективности, справедливости, демократии и международном праве может говорить после этого данная организация?"

Он подчеркнул, что ПАСЕ – это организация, которая выступает с позиции двойных стандартов: «Если это не так, то почему ПАСЕ равнодушно относится к участи сотен тысяч азербайджанцев, которые стали вынужденными переселенцами в результате оккупации азербайджанских территорий Арменией? Почему ПАСЕ на протяжении многих лет не делает ни единого шага в направлении восстановления нарушенных прав азербайджанских гражданских лиц Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, взятых в заложники Арменией? Считаю, что в этот вопрос следует внести ясность».

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Турал Гараджаев)