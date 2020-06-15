Сегодняшний независимый Азербайджан - это выдающееся творение великого лидера Гейдара Алиева - председатель правления Союза архитекторов

БАКУ /Trend/ - 15 июня - это особая дата, которая связана с выдающимся событием в истории Азербайджана - возвращением великого лидера Гейдара Алиева к руководству страной в июне 1993 года.

Об этом сказал Trend председатель правления Союза архитекторов Азербайджана, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", заслуженный архитектор Эльбай Гасымзаде.

"Гейдара Алиева неслучайно называют архитектором независимого Азербайджана. Сегодняшний Азербайджан – современное независимое государство, в котором мы живем, которое занимает свое достойное место среди стран мира – это действительно выдающееся творение общенационального лидера Гейдара Алиева", - сказал Эльбай Гасымзаде.

Председатель правления Союза архитекторов добавил, что будучи в те времена главным архитектором Баку, он много общался с великим лидером Гейдаром Алиевым, и знает, с какой скрупулезностью, любовью, высокой требовательностью он относился ко всему, что происходило не только в Баку, но и регионах страны.

"Считаю, что нам очень сильно повезло, что на переломе нашей истории Азербайджан возглавил именно великий лидер Гейдар Алиев. Даже страшно подумать, что могло бы произойти, если бы этого не случилось", - сказал он.

Эльбай Гасымзаде подчеркнул, что Гейдар Алиев - уникальнейшая личность, выдающийся азербайджанец, архитектор и созидатель современного независимого Азербайджана, дело которого сегодня достойно продолжают Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева.

"Я был активным участником событий, которые происходили буквально с тех времен, когда начались митинги. Тогда еще на площади Ленина (сейчас – площадь Азадлыг) собирались люди, в том числе интеллигенция, и говорили о том, что Азербайджан должен быть независимым. Но, к сожалению, на тот момент не было лидера, который мог бы повести народ в правильном направлении, до этого были метания из крайности в крайность. Гейдар Алиев был единственной надеждой азербайджанского народа, единственной надеждой на сохранение государственности и национальной идентичности. На тот момент великий лидер уже прошел колоссальный политический путь, но для него всегда важнее всего был Азербайджан и его народ. Гейдар Алиев вернулся по зову народа к руководству страной, и я считаю это выдающимся событием в нашей истории", - сказал Эльбай Гасымзаде.

(Автор: Джани Бабаева)