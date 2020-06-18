Севиль Микаилова: Отсутствие реакции международных организаций на политические аресты в Армении вызывает недоумение

БАКУ /Trend/ - Арест председателя оппозиционной партии «Процветающая Армения», лидера парламентской фракции «Царукян» Гагика Царукяна наглядно свидетельствует о глубоком кризисе власти и крахе политического режима в Армении.

Об этом Trend сказала в четверг депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиль Микаилова.

Как отметила Севиль Микаилова, после того, как Гагика Царукяна лишили депутатской неприкосновенности, он был привлечен к следствию.

"То, что он подвергся давлению именно после критики власти Никола Пашиняна, доказывает, что произошедшее является политическим преследованием. Мы и раньше были свидетелями череды политических арестов в Армении, и нынешняя антидемократическая наступательная тактика «демократа» Пашиняна, пришедшего к власти "на гребне революционной волны", неоднозначно воспринимается уже не только его оппонентами, но и в широких политических кругах. Уже ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что предпринимаемые им шаги нацелены только на сохранение собственной власти. Предпринимаемые им меры не только ограничивают свободу слова и выражения мнения, но и расцениваются как желание прибрать к рукам частный бизнес. То есть Пашинян и его окружение, которые пришли к власти на волне уличных протестов, думают о том, как разбогатеть и полностью контролировать бизнес", - отметила Севиль Микаилова.

Депутат назвала отсутствие реакции международных организаций на события, в том числе политические аресты, которые в последнее время происходят в Армении, фактом, вызывающим недоумение: «Молчание, демонстрируемое некоторыми международными организациями, НПО и в целом рядом западными структурами, считающими себя «глашатаями свободы», на фоне последних событий, связанных с Царукяном, вызывает удивление».

Севиль Микаилова отметила, что силы безопасности Армении грубо пресекли попытки сторонников Царукяна провести перед парламентом акцию протеста, в ходе которого были задержаны сотни людей. Полиция также применила силу и против журналистов.

Депутат подчеркнула, что в ходе событий, происходящих в Армении, попираются все ценности, такие как право на свободу выражения, свободу собрания, свободную деятельность СМИ и другие, которые так "важны" для Запада. Также имеет место неправомерное применение силы правоохранительными органами: «Но почему-то нет реакции западных институтов и международных структур. Они ведут себя так, будто ничего не происходит. Учитывая, что эти события могут привести к серьезным последствиям, позиция наблюдателя, которую заняли международные организации, недопустима, и они обязательно должны выразить к ним свое отношение. А пока очевидно то, что власть в Армении стоит лицом к лицу с новым кризисом, и на политической арене страны неизбежны новые противостояния и беспорядки».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)