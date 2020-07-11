Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Черногории

Политика 11 июля 2020 16:37 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Черногории

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление Президенту Черногории Мило Джукановичу.

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