Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Черногории
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление Президенту Черногории Мило Джукановичу.
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