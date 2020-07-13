Попытка Пашиняна устранить такими провокациями глубокий кризис в Армении ни к чему не приведет - Севиндж Гусейнова

Политика 13 июля 2020 18:48 (UTC+04:00)
Попытка Пашиняна устранить такими провокациями глубокий кризис в Армении ни к чему не приведет - Севиндж Гусейнова

БАКУ /Trend/ - Вчера мы вновь стали свидетелями захватнической и фашистской сущности Армении, сказала в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Севиндж Гусейнова.

Депутат отметила, что вооруженные силы Армении совершили очередную провокацию против подразделений азербайджанской армии в Товузском направлении армяно-азербайджанской государственной границы: «Совершив эту провокацию, режим диктатуры Пашиняна пытается отвлечь внимание населения от глубокого кризиса в стране. Азербайджанская армия, являющаяся самой сильной армией региона, и в то же время стоящая в ряду 50 сильнейших армий мира, осуществила адекватные контрмеры против провокации противника, в результате которых, противник, неся серьезные потери в живой силе и военной технике, был отброшен».

Депутат подчеркнула, что серьезный кризис, вызванный режимом диктатуры Пашиняна, привел к тому, что население утратило доверие к правительству. «В стране много серьезных социально-экономических проблем, всюду коррупция, в борьбе с коронавирусом тоже серьезные проблемы, и в регионе самая серьезная проблема в связи с пандемией именно в Армении. Кроме того, после ареста председателя партии «Процветающая Армения», лидера парламентской фракции «Царукян», миллионера Гагика Царукяна в стране идет серьезное сплочение оппозиции, в самом парламенте фракции тоже объединяются против Пашиняна. Пашинян, увидев выход из ситуации во внешнем факторе, совершил очередную провокацию против подразделений Азербайджанской армии. Он пытается привлечь внимание населения к этому вопросу. Но я считаю, что попытка Пашиняна устранить такими провокациями глубокий кризис в стране ни к чему не приведет, потому что в стране крайне сложная ситуация, идет процесс объединения оппозиции единым фронтом против властей».

Напомним, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и ефрейтор Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении атаки противника.
Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь на 13 июля на Товуском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность.
В ходе ночных боев наши подразделения, применив артиллерию, минометы и танки метким огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника.
Во бою погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

В настоящее время оперативная обстановка находятся под контролем наших войск. Противник скрывает информацию о потерях.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Карантин в Казахстане продлится до конца июля
Карантин в Казахстане продлится до конца июля
В штаб-квартире ШОС приспустили флаги в знак траура по жертвам коронавируса в Казахстане
В штаб-квартире ШОС приспустили флаги в знак траура по жертвам коронавируса в Казахстане
Число заболевших коронавирусом в Казахстане возросло до 59899
Число заболевших коронавирусом в Казахстане возросло до 59899
Loading Bars
Лента новостей
ГУАМ осуждает нападения ВС Армении в направлении Товузского района Политика 18:56
ОПЕК: Экспорт сырой нефти из Азербайджана сократился Энергетика 18:55
Попытка Пашиняна устранить такими провокациями глубокий кризис в Армении ни к чему не приведет - Севиндж Гусейнова Политика 18:48
Минобороны: Азербайджанская сторона не обстреливает мирное население и гражданские населенные пункты Политика 18:38
Бакинский порт запустил информационный центр по COVID-19 Транспорт 18:37
Арзу Нагиев: Россия и страны - члены ОДКБ адекватно оценят провокацию Армении на границе с Азербайджаном Политика 18:26
Число голодающих в мире в 2020 году может вырасти на 132 млн из-за пандемии Другие страны 18:24
Азербайджанская община Нагорного карабаха распространила обращение в связи с провокацией ВС Армении Нагорно-карабахский конфликт 18:24
ЕС призывает принять безотлагательные меры для предотвращения дальнейшей эскалации на армяно-азербайджанской границе Политика 18:16
Задержан Рагим Газиев, в его отношении возбуждено уголовное дело Политика 18:12
Сергей Лавров призвал к проявлению сдержанности на армяно-азербайджанской границе Политика 17:57
Президент Ильхам Алиев направил Эммануэлю Макрону поздравительное письмо Политика 17:53
Aztelekom завершил тендеры на более чем 1,8 миллиона манатов ИКТ 17:47
Посол Ирана в РФ: Ядерную сделку можно спасти при условии практических действий Ядерная программа 17:47
В Грузии обнародовали правила прибытия в страну иностранных бизнесменов Грузия 17:41
ООО ADY Container увеличило объем грузоперевозок в первом полугодии текущего года Транспорт 17:34
Карантин в Казахстане продлится до конца июля Казахстан 17:31
Назван объем импорта азербайджанского нефтяного сырья в Украину Энергетика 17:25
Обнародован объем экспортированной пряжи из Туркменистана Бизнес 17:24
С начало года Турция увеличила грузоперевозки в Азербайджан Турция 17:24
В Азербайджан прибыли 115 кубинских медиков, специализирующихся в сфере борьбы с COVID-19 Общество 17:22
Химзавод Туркменистана обнародовал объемы произведенной серной кислоты Туркменистан 17:17
Армения грубо нарушила режим прекращения огня и в Нахчыванском направлении Политика 17:12
AZAL доставил в Баку кубинских врачей (ФОТО) Общество 17:08
Агентство пищевой безопасности Азербайджана выявило нарушения еще в 76 объектах (ФОТО) Общество 17:04
Армянские активисты раскрыли число потерь на фронте, министр обороны подвергся шквалу критики (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 16:59
Полад Бюльбюль-оглы: Нам не оставляют шансов и толкают на военный путь Нагорно-карабахский конфликт 16:50
В Азербайджане выявлено 529 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 547, скончались 7 человек - Оперативный штаб Общество 16:50
В столице Сомали прогремел взрыв Другие страны 16:31
Азербайджанская диаспора заявила протест международным организациям Политика 16:25
Доходы стран ОПЕК от экспорта нефти в 2019 году упали почти на 20% Энергетика 16:20
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Наше дело правое и Бог с нами! Враг получил отпор и так будет всегда! (ФОТО) Политика 16:18
Президент Ильхам Алиев: Мы отомстили и отомстим за наших военнослужащих Политика 16:06
Сокращение экспорта станет поводом для расширения ненефтянного сектора Азербайджана Бизнес 16:03
Распоясавшись от безнаказанности, Армения совершает все новые военные преступления - Айдын Сафиханлы Политика 16:01
Президент Ильхам Алиев: Господствующий в настоящее время в Армении хаос и приближение ситуации к кризисной отметке побудили их к этим грязным деяниям Политика 16:01
Президент Ильхам Алиев: Если с территории Армении осуществляется обстрел азербайджанских позиций, азербайджанских сел, то мы будем давать и даем адекватный ответ Политика 16:00
Президент Ильхам Алиев: Грязная и коварная политика является источником большой опасности для Армении Политика 15:50
Google выделит $10 млрд на развитие цифровой экономики Индии США 15:43
ЕС пока не разработал вторую редакцию списка для открытия границ Европа 15:43
Президент Ильхам Алиев: Очередная провокация Армении была решительно пресечена, дан адекватный ответ Политика 15:40
Минэкологии Азербайджана предупредило о нестабильных погодных условиях до 17 июля Общество 15:39
Между Туркменистаном и Россией может увеличиться пассажиропоток Транспорт 15:35
Состоялся телефонный разговор между Эльмаром Мамедъяровым и Сергеем Лавровым Политика 15:33
В Гяндже устраняются последствия наводнения Общество 15:33
Товарооборот между Туркменистаном и Россией увеличился почти в 4 раза Бизнес 15:30
Вагиф Даргяхлы: Никаких территориальных потерь нет Общество 15:24
На строительном рынке Узбекистана падает спрос на турецкий цемент Турция 15:15
Поступило много обращений для отправки на линию фронта - Госслужба по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана Азербайджан 15:04
Действия Армении против Азербайджана не останутся безнаказанными - правящая партия Турции Турция 15:04
ПЕА распространила заявление в связи с армянской провокацией в направлении Товуза Нагорно-карабахский конфликт 15:01
Провокация Армении направлена на вовлечение в конфликт стран-членов ОДКБ - российский эксперт Политика 14:51
МИД России: Считаем недопустимой дальнейшую эскалацию на армяно-азербайджанской границе Политика 14:30
Эркан Озорал: Азербайджан продолжает поддерживать Турцию в борьбе с FETO Политика 14:25
Устранены последствия наводнения в Гобустанском районе Азербайджана Общество 14:25
Глава МИД Турции: Армении следует образумиться Политика 14:21
Количество сайтов на правительственном домене Азербайджана увеличилось ИКТ 14:11
Азербайджан подписал документы о сотрудничестве в сфере ВИЭ с 11 компаниями Энергетика 14:10
ЕС обеспокоен напряженностью на азербайджано-армянской границе Нагорно-карабахский конфликт 14:04
Адресную соцпомощь в Азербайджане получают более 300 тысяч граждан Общество 14:03
Еврокомиссия одобрила пакет помощи на €3,4 млрд для авиакомпании KLM Европа 13:57
В Иране увеличили суточную производительность масок до 6,5 млн. Экономика 13:55
В Азербайджане станет возможным проведение уголовного процесса в формате видеоконференции Политика 13:54
В Грузии ужесточают контроль за качеством топлива Грузия 13:53
Туркменистан и Россия подготовят двухлетнюю программу экономического сотрудничества Бизнес 13:52
Эльхан Алескеров: Пашинян теряет рычаги управления армянской армией Политика 13:50
Завтра в Баку ожидается дождливая и ветреная погода Общество 13:47
Между Эльмаром Мамедъяровым и сопредседателем МГ, а также личным представителем действующего председателя ОБСЕ состоялись телефонные переговоры (ФОТО) Политика 13:45
Юбилей народной артистки Азербайджана Евгении Невмержицкой! Пол-литра крови и магическая сила профессии (ФОТО) Интервью 13:39
Глава British Telecom предостерег Лондон от отказа от оборудования Huawei Европа 13:22
Севиль Микаилова: Внимание всего мира приковано к мероприятию, инициированному Президентом Азербайджана Политика 13:22
Али Ахмедов: Армия Азербайджана героически пресекла армянские провокации в направлении Товуза Политика 13:19
Узбекистан ведет переговоры с французской компанией «Airbus» Узбекистан 13:17
До конца 2020 г. семьям шехидов и лицам с инвалидностью будет предоставлено 1200 квартир - Анар Керимов Общество 13:05
Азербайджан построит плавучую солнечную электростанцию Энергетика 13:04
Предложение банков превысило спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана Финансы 12:59
Андрей Иванов: Пашинян учинил провокацию против Азербайджана, так как не справляется с экономическим кризисом в Армении Политика 12:56
Арзу Нагиев: Армения провоцирует Россию против Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 12:53
Украина заинтересована в возобновлении воздушного сообщения с Туркменистаном Транспорт 12:47
Афет Гасанова: Проведение 31-й спецсессии Генассамблеи ООН по инициативе Президента Ильхама Алиева является историческим событием Политика 12:42
Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось заседание Совета безопасности (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:33
Основатель Alibaba Джек Ма сократил долю в компании до 4,8%, продав акций на $9,6 млрд Другие страны 12:25
С начала 2020 г через порты Турции перевезено свыше 500 тыс автомобилей Турция 12:22
Объем перевалки грузов через Бакинский порт значительно растет Транспорт 12:21
МИД Ирана выразил сожаление в связи с гибелью азербайджанских военнослужащих Политика 12:12
В январе-июне через турецкие порты было перевезено 200 тыс трейлеров и контейнеров Турция 12:09
В Дашогузском регионе Туркменистана увеличится производство маша Бизнес 11:59
Россия поставит в Туркменистан семена картофеля Бизнес 11:57
Эльчин Ахмедов: Совершая провокации на границе с Азербайджаном, Армения пытается отвлечь общественное мнение от внутренних проблем страны Политика 11:53
ОАЭ, Великобритания и Афганистан приобрели у Туркменистана сжиженный газ Туркменистан 11:42
Расходы министерства связи Азербайджана в 2019 году сократились ИКТ 11:37
Цены азербайджанской нефти по итогам недели 6 - 10 июля Энергетика 11:35
В Агстафе прощаются с шехидом азербайджанской армии, сверхсрочником Вугаром Садыговым Общество 11:34
С начала года Турция уменьшила товарооборот с Ираном Турция 11:28
Арестованный экс-начальник управления МИД Азербайджана подал жалобу в суд Общество 10:55
Ставший шехидом военнослужащий азербайджанской армии предан земле в родном Исмаиллы (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 10:50
СМИ Египта опубликовали обращение посольства Азербайджана в связи с провокацией Армении Политика 10:43
Вступили в силу два соглашения Узбекистана с Турцией Узбекистан 10:39
Ответственность за созданную напряженность полностью лежит на руководстве Армении – политолог Политика 10:17
Роль текстильной промышленности в интеграции стран Тюркского совета Экономика 10:11
Все новости