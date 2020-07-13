Попытка Пашиняна устранить такими провокациями глубокий кризис в Армении ни к чему не приведет - Севиндж Гусейнова

БАКУ /Trend/ - Вчера мы вновь стали свидетелями захватнической и фашистской сущности Армении, сказала в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Севиндж Гусейнова.

Депутат отметила, что вооруженные силы Армении совершили очередную провокацию против подразделений азербайджанской армии в Товузском направлении армяно-азербайджанской государственной границы: «Совершив эту провокацию, режим диктатуры Пашиняна пытается отвлечь внимание населения от глубокого кризиса в стране. Азербайджанская армия, являющаяся самой сильной армией региона, и в то же время стоящая в ряду 50 сильнейших армий мира, осуществила адекватные контрмеры против провокации противника, в результате которых, противник, неся серьезные потери в живой силе и военной технике, был отброшен».

Депутат подчеркнула, что серьезный кризис, вызванный режимом диктатуры Пашиняна, привел к тому, что население утратило доверие к правительству. «В стране много серьезных социально-экономических проблем, всюду коррупция, в борьбе с коронавирусом тоже серьезные проблемы, и в регионе самая серьезная проблема в связи с пандемией именно в Армении. Кроме того, после ареста председателя партии «Процветающая Армения», лидера парламентской фракции «Царукян», миллионера Гагика Царукяна в стране идет серьезное сплочение оппозиции, в самом парламенте фракции тоже объединяются против Пашиняна. Пашинян, увидев выход из ситуации во внешнем факторе, совершил очередную провокацию против подразделений Азербайджанской армии. Он пытается привлечь внимание населения к этому вопросу. Но я считаю, что попытка Пашиняна устранить такими провокациями глубокий кризис в стране ни к чему не приведет, потому что в стране крайне сложная ситуация, идет процесс объединения оппозиции единым фронтом против властей».

Напомним, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и ефрейтор Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении атаки противника.

Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь на 13 июля на Товуском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность.

В ходе ночных боев наши подразделения, применив артиллерию, минометы и танки метким огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника.

Во бою погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

В настоящее время оперативная обстановка находятся под контролем наших войск. Противник скрывает информацию о потерях.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)