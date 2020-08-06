Следует провести стратегические обсуждения по поводу госструктур Азербайджана - депутат

БАКУ /Trend/ - Все, что мы созидаем, предназначено для людей. Когда строится здание, для удобства гражданина на первом этаже создается магазин. Возьмем хоть сферу туризма. Шахдаг - наш самый крупный туристический центр. Однако региональный туристический центр находится в Хачмазском районе. Другой региональный центр находится в Зардабе. Разве в Зардабе есть туризм? В связи с этим вопросом Кабинет министров должен принять решение, либо районы должны быть объединены. Сегодня 84 района можно объединить в 64. Централизации можно добиться только в этом случае.

Об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) сказал заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), председатель парламентского комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов, передает в четверг Trend.

По его словам, сегодня объединяются структуры, решающие важные для людей задачи, .

"Учитель должен идти в управление образования, однако для этого он должен преодолеть 70 километров. Объединение трех районных управлений образования в Баку можно понять. Однако полный абсурд делать это в регионах. К примеру, осуществлена централизация в западном регионе. В результате люди из Газаха преодолевают десятки километров и прибывают в Гянджу, чтобы посетить управление образования. В каждом районе достаточно школ. Каждый район должен иметь собственное управление образования. Какой смысл в централизации? Этот вопрос должен быть пересмотрен. Следует провести стратегические обсуждения по строению государственных структур. Речь не идет о критике какого-либо конкретного министерства", - подчеркнул Сивяуш Новрузов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)