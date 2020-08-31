Азербайджанские танкисты уничтожили три условные цели (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В "Армейских международных играх - 2020" азербайджанские танкисты, в рамках конкурса "Танковый биатлон", приняли участие в этапе "Индивидуальное вождение", сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Минобороны.

В группе, где участвовали азербайджанские танкисты, демонстрировали индивидуальное мастерство в соревнованиях танкисты из Китая, Беларуси и Сербии.

В соответствии с условиями конкурса, танкисты с точностью уничтожили три цели, за короткое время преодолели установленное в маршруте расстояние и вышли в полуфинал.

(Текст: Кямаля Сеидова.)