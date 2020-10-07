Хасан Рухани: Иран не приемлет агрессию

БАКУ /Trend/ - Иран не приемлет агрессию. Об этом президент Ирана Хасан Рухани сказал на заседании членов правительства, сообщает в среду Trend.

По словам Рухани, регион является уязвимой и чувствительной зоной: "Иран считает, война не принесет пользы никому. Вопрос можно решить дипломатическим путем. Главное, чтобы военные операции не превратились в войну в регионе. Все должны уважать территориальную целостность стран".

Президент Ирана отметил, что конфликты не должны решаться военным путем, существуют и другие возможности: "Иран готов оказать любую помощь в этом направлении. То есть, Иран с уважением относится к праву азербайджанского народа и настаивает на восстановлении территориальной целостности Азербайджана. Азербайджан братская страна для Ирана".

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова.)