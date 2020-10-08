Президент Ильхам Алиев: Мы не были, не хотим быть и не станем инструментом в руках других стран

Политика 8 октября 2020 08:57 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы не были, не хотим быть и не станем инструментом в руках других стран

БАКУ /Trend/ - Черная пропаганда против нас ведется на протяжении многих лет. Тому имеется несколько причин. Одна из них в том, что Азербайджан проводит независимую политику в мировом масштабе. В центре нашей политики лежат интересы азербайджанского народа. Мы не были, не хотим быть и не станем инструментом в руках других стран. Развитие сегодняшнего Азербайджана, развитие, достигнутое по всем направлениям, свидетельствует о том, что Азербайджан находится на правильном пути.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью телеканалу CNN Türk.

«Посмотрите, каких успехов мы добились в международных связях. Сегодня Азербайджан признается как ответственная и надежная страна в мировом масштабе. В настоящее время мы председательствуем во второй по величине после Организации Объединенных Наций международной структуре – Движении неприсоединения. Мы смогли добиться этого при поддержке 120 стран. Сегодня Азербайджан является и политическим, и географическим, и энергетическим мостом между Европой и Азией. То есть, мы добились всех этих успехов в том числе и благодаря независимой политике. Некоторым странам это не нравилось, некоторые страны пытались смотреть на Азербайджан сверху вниз. Но наша решительная позиция не позволила сделать это. Поэтому одна из причин оказываемого на нас давления заключается именно в том, что мы проводим независимую политику, идем своим путем, не действуем по чьей-либо указке, ни перед кем не кланяемся. Есть и другие причины. Это долгий разговор, он может стать темой отдельного интервью. Как только произошли эти события, те, кто регулярно проводил против нас черную пропаганду, неправительственные организации, круги, представители медиа некоторых стран сразу же перешли к действиям, чтобы запятнать имидж Азербайджана, оклеветать нас, выдумывать несусветную ложь о нас, чтобы таким образом сформировать на информационном пространстве ложное мнение, ошибочное представление об этом конфликте», - сказал глава государства.

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