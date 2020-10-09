Армия Азербайджана захватила еще несколько единиц военной техники ВС Армении (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В ходе контрнаступательной операции вооруженных сил Азербайджана захвачено еще несколько единиц военной техники у армянских подразделений.

Как сообщает в пятницу Trend, захваченная техника была транспортирована в установленные пункты и переданы по назначению.

Представляем вашему вниманию видеокадры этой техники и вооружений.