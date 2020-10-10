Политика, проводимая Президентом Азербайджана, принудила Армению к переговорам – депутат

БАКУ /Trend/ - Армянский премьер Пашинян выпрашивал у всего мира восстановления режима прекращения огня и заявил о согласии на переговоры с Азербайджаном.

Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Таир Керимли.

Депутат отметил, что это было достигнуто благодаря действиям Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана, отваге азербайджанской армии и солидарности народа, и это большая победа Азербайджана.

Он отметил, что к этому Армению принудила политика, проводимая Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым: «Тем не менее доверия к Пашиняну нет. Президент Азербайджана заявил, что режим прекращения огня может быть восстановлен тогда, когда будет дана гарантия на вывод по графику армянской армии из Нагорного Карабаха».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)