Контрнаступление осуществляется в рамках норм международного права - начальник управления минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Армения 27 сентября начала масштабные провокации против Азербайджана.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом на брифинге в министерстве обороны для представителей аккредитованных в Азербайджане военных атташе и международных организаций (ООН, ЕС, МККК) сказал начальник Управления международного военного сотрудничества министерства генерал-майор Гусейн Махмудов.

Он подчеркнул, что для обеспечения безопасности граждан Азербайджана были начаты контрнаступательные операции.

"Контрнаступление осуществляется в рамках норм международного права. Под прицелом армии Азербайджана только военная техника Армении. Однако армянская сторона обстреливает гражданское население Азербайджана, ракетному обстрелу подвергаются даже города, находящиеся вдалеке от линии соприкосновения", - сказал Махмудов.

Он сообщил, что сегодня ВС Армении подвергли ракетному обстрелу древний и крупный город Азербайджана Гянджу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)