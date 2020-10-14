Президент Ильхам Алиев: Без нашего разрешения ни одна страна не сможет отправить своих миротворцев на нашу землю

БАКУ/Trend/ - Каждый должен понимать: когда сегодня говорят об отправке миротворцев, то речь идет об азербайджанских землях, территории суверенного Азербайджана. Без нашего разрешения ни одна страна не сможет отправить своих миротворцев на нашу землю. Это противоречит закону. Противоречит международному праву. Это неприемлемо. Поэтому мы не обеспокоены этим.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Haber Türk».

«Такие усилия, намерения могут быть. Я не исключаю этого. Но все вопросы должны решаться за столом. Должен также сказать, что в базовых принципах, являющихся темой обсуждений, отправка миротворцев предусмотрена на конечной стадии. То есть, в первую очередь необходимо решить отмеченные мною вопросы – освобождение земель, возвращение вынужденных переселенцев, открытие границ, налаживание транспортных и торговых связей. После этого не исключена и отправка миротворцев. Но, учитывая то, что за эти 30 лет переговоров мы не приблизились к положительному результату, то этот вопрос вообще не обсуждался. Так что по этому вопросу могут быть какие-либо предположения, желания. Но без согласия Азербайджана это невозможно»,- сказал Президент Ильхам Алиев.