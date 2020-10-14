Армянское лобби финансирует террористические силы - Микаил Ойт

БАКУ /Trend/ - Проживающие в Австралии соотечественники обратились в органы безопасности страны, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

В письме, адресованном органам безопасности этой страны за подписью президента Азербайджано-Австралийской ассоциации Микаила Ойта, говорится о финансировании армянским лобби террористических сил на оккупированных территориях Азербайджана.

В письме говорится, что "Homenetmen Ararat" и "Общество культуры и образования "Hamazkaine" собирают средства для поддержки терроризма. В информации, которыми они делятся на странице в Facebook под названием "Поможем нашей банаг (армии)", они утверждают, что уже собрали 119 тысяч долларов. Сообщается, что средства собираются для Нагорного Карабаха, являющегося законной территорией Азербайджана.

В письме подчеркивается о том, что в Нагорном Карабахе идет война между Арменией и Азербайджаном, сирийские боевики и члены террористической организации ПКК вместе с армянскими наемниками участвуют в этой войне против Азербайджана.

Автор письма отметил, что средства, собранные армянским лобби, направляются на поддержку иностранных террористов, вовлеченных в войну со стороны Армении, которая, вопреки 4 резолюциям СБ ООН, держит под оккупацией азербайджанские территории: "Собранные средства предназначены не для благотворительных целей, а будут израсходованы на поддержку незаконных военных соединений, совершающих террор и агрессию против гражданского населения Азербайджана"

Наши соотечественники призвали органы безопасности Австралии проверить эти факты и предотвратить финансирование террористических групп из далекой и миролюбивой Австралии.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)