БАКУ /Trend/ - В связи с очередной провокацией ВС Армении в Гяндже создан временный оперативный штаб.

Как передает в субботу Trend, об этом сказал прибывший на место происшествия министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров.

Он сообщил, что целью создания штаба является обеспечение временного убежища для семей, оставшихся без крова в результате армянского террора в Гяндже.

Напомним, что в результате ракетного обстрела армянскими вооруженными силами примерно в час ночи 17 октября 2020 года жилых кварталов в центральной части Гянджи, второго по величине города Азербайджана, расположенного вне прифронтовой зоны, скончались 13 человек, 52 человека получили различные ранения, многочисленным объектам гражданской инфраструктуры, транспортным средствам нанесен значительный ущерб.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)