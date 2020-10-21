Распространение недостоверной информации некоторыми сайтами не повлияет на отношения Катара и Азербайджана - посольство

БАКУ /Trend/ - Катарско-азербайджанские отношения под руководством лидеров обеих стран основаны на принципах взаимного уважения, общих интересов, укрепления мира и международной безопасности.

Как передает в среду Trend об этом сказали в посольстве Катара в Азербайджане. Было отмечено, что крепкие связи между двумя странами проявляют себя и в политической плоскости.

"Распространение некоторыми электронными СМИ недостоверной и не соответствующей действительности информации, которая даже не нуждается в опровержении, не повлияет на крепкие связи между двумя странами. Поскольку авиакомпания "Катарские Авиалинии" является одной из передовых авиакомпаний на международном уровне, то и действует руководствуясь принципами профессионализма и на основании правил международной гражданской авиации (Чикагская конвенция). Катарские авиалинии сыграли важную роль в доставке в свою страну десятков тысяч пассажиров по всему миру в условиях прекращения деятельности других авиакомпаний в результате пандемии COVID-19.

В связи с этим посольство Катара в Баку надеется, что некоторые электронные СМИ проявят в своем деле профессионализм и объективность, будут публиковать новости, основанные на фактах . Это принесет большую пользу и будет соответствовать интересам государств и народов", - сказали в посольстве.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор Наталья Кочнева)