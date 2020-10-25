Иностранные наемники в Карабахе в составе армянской армии - ИМЕНА

БАКУ /Trend/ - Еще до начала боевых действий Армения начала привлекать в оккупированный ею Нагорно-Карабахский регион Азербайджана иностранных наемников и террористов. После начала боевых действий и поражений армянских ВС, нанесенных ей азербайджанской армией, правительство Армении ускорило процесс привлечения иностранных наемников и террористов. Учитывая серьезные потери армянской армии, этого следовало ожидать. Армения привлекает к боям иностранных граждан посредством своей диаспоры. Для этого даже организуются специальные авиарейсы (более подробно - https://az.trend.az/azerbaijan/gundem/3321576.html)

Наемники привлекаются Арменией в основном из Франции, Канады, Ливана, Испании, Греции и других стран. Об этом свидетельствуют иностранные паспорта, обнаруженные у наемников, уничтоженных в ходе боевых действий. Так, были обнаружены паспорта гражданина Греции Арена Осипова, гражданина Испании Армена Князяна, гражданин Франции Артура Оганесяна, гражданина Канады Кристофера Артина, гражданина Ливана Геворга Гаджияна, гражданина Сирии Степана Кешишяна и многих других наемников-экстремистов.

В настоящее время бои с участием иностранных наемников на стороне Армении против Азербайджана продолжаются. В них также участвует гражданин России и Грузии, известный армянский сепаратист Ваханг Чахалян. По имеющимся данным, Чахалян скрывается в укрытиях в северном направлении фронта.

Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Арзу Нагиев сказал Trend, что во время первой Карабахской войны армяне активно занимались незаконным заселением оккупированных азербайджанских земель, основной целью которого было размещение членов террористических группировок под видом мирных жителей, и в последнее время этот процесс интенсифицировался.

Он добавил, что на самом деле Европа и сама хочет избавиться от радикалов армянского происхождения на своей территории и поэтому не создает серьезных препятствий для их выезда и участия в боевых действиях. Тем самым европейские государства в "культурной форме" очищают свои территории от радикалов армянского происхождения, которые в свою очередь якобы в приступе "патриотизма" рвутся в Карабах воевать. Европа решает одновременно два вопроса - очищает свою территорию от армян-радикалов, и в то же время якобы помогает армянам.

(Автор: Асиф Мехман)