Вовлечение несовершеннолетних в войну показывает, что в будущем общество в Армении будет более агрессивным

БАКУ /Trend/ - Вовлечение Арменией несовершеннолетних детей в войну показывает, что в будущем общество в этой стране будет более агрессивным.

Об этом в понедельник Trend сказала замдиректора по научным делам Института кавказоведения НАНА, доктор политических наук Рамиля Дадашова.

По ее словам, эксплуатация детей проявляется в различных формах, одна из которых - омоложение участников современных вооруженных конфликтов, использование детей в качестве вооруженных солдат.

Рамиля Дадашов отметила, что Армения, не соблюдающая нормы международного права, грубо нарушает нормы международного права о защите детей, включая Женевские конвенции 1949 года о защите детей в случае вооруженного конфликта, а также Конвенцию МОТ о запрещении наихудших форм детского труда и о неотложных мерах по его искоренению.

"Таким образом, террористическое руководство вербует для участия в войне женщин, стариков, детей в возрасте 12-13 лет. Согласно статье 38 Конвенции о правах ребенка, государства-участники обязуются уважать нормы международного гуманитарного права, применимые к ним в случае вооруженных конфликтов и имеющие отношение к детям, и обеспечивать их соблюдение. В соответствии со вторым пунктов настоящей статьи запрещено прямое участие в военных действиях лиц, не достигших 15-летнего возраста. В третьем пункте государства-участники воздерживаются от призыва любого лица, не достигшего 15-летнего возраста, на службу в свои вооруженные силы. Согласно статье 44 Конвенции, государства-участники обязуются предоставлять Комитету по правам ребенка через Генерального секретаря Организации Объединенных Наций доклады о принятых ими мерах по закреплению признанных в Конвенции прав и о прогрессе, достигнутом в осуществлении этих прав", - добавила Дадашова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)