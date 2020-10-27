Парламент Азербайджана обсудит сегодня восемь вопросов

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоится пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает во вторник Trend.

В повестке заседания следующие вопросы:

1. О законопроекте "О переименовании села Венг Ходжавендского района Азербайджана в село Чинарлы".

2. О законопроекте "О внесении изменений в закон "О военной должности и воинской службе" (третье чтение).

3. О законопроекте "О внесении изменений в закон "Об образовании" (второе чтение).

4. О законопроекте "О внесении изменений в закон "О профессиональном образовании" (второе чтение)

5. О законопроекте "О внесении изменений в Лесной, Земельный, Гражданский кодексы Азербайджана, законы "О земельной реформе", "О земельном рынке", "Об управлении муниципальными землями", "О государственной пошлине", "О государственном реестре недвижимости" и "О закупке земель на государственные нужды" (первое чтение).

6. О законопроекте "О внесении изменений в Трудовой и Семейный кодексы Азербайджана (первое чтение).

7. О законопроекте "О внесении изменений в законы "О статусе военнослужащих", "О дорожном движении", "О социальной защите потерявших родителей и лишившихся родительской опеки детей", "Об автомобильных дорогах", "О частной медицинской деятельности", "О государственной службе", "О психиатрической помощи", "Об онкологической помощи" и "Ограничении использования табачных изделий" (первое чтение).

8. О законопроекте "О внесении изменений в закон "О медицинском страховании"(первое чтение).

(Текст: Кямаля Сеидова)