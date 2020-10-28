Подавление свободы слова армянским лобби во Франции неприемлемо - политолог

БАКУ /Trend/ - Оскорбления, преследования и угрозы в адрес французского телеканала TF1, журналистки и старшего репортера канала Лизерон Будул со стороны членов армянской общины Франции, а также со стороны Армении и армянской диаспоры по всему миру является ярким примером истинного отношения правительства Макрона к свободе слова, печати и самовыражения.

Об этом в среду сказал Trend политический обозреватель Эльчин Мирзабейли.

По его словам, тот факт, что нейтральный, беспристрастный репортаж Лизерон Будул с оккупированных территорий Азербайджана о зоне боевых действий, подготовленный в соответствии со всеми правилами профессионального кодекса журналистики, был удален с интернет ресурсов телеканала, показывает, что французское правительство не в силах обеспечить свободу прессы и слова в этой стране.

"Следует отметить, что свобода слова и убеждений во Франции гарантируется принятой в 1789 году Декларацией прав человека и гражданина. В этой Декларации подчеркивается: "Свободное выражение мыслей и мнений есть одно из драгоценнейших прав человека; каждый гражданин поэтому может свободно высказываться, писать, печатать, отвечая лишь за злоупотребление этой свободой в случаях, предусмотренных законом".

Согласно французскому законодательству, главным гарантом свободы слова и печати в стране является судебная власть. А репортаж или другой информационный материал, опубликованный в том или другом ресурсе, может быть удален только по решению суда. На удаление репортажа Лизерон Будул с интернет-ресурса TF1 не было ни какого-либо судебного решения, ни даже обращения в суд.

Репортаж был удален в результате давления и угроз со стороны армянской общины и команды самого Эмманюэля Макрона, что является плевком не только на свободу слова и прессы, но и на независимую судебную систему. Это доказывает, что нынешняя политическая власть во Франции руководствуется правовым нигилизмом не только в контексте внутреннего законодательства, но также норм и принципов международного права", - подчеркнул Эльчин Мирзабейли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)