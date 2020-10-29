В Азербайджане ратифицировано Соглашение о взаимодействии таможенных органов государств–участников СНГ

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал закон "О ратификации Соглашения о взаимодействии таможенных органов государств–участников Содружества Независимых Государств в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности".

Как сообщает в четверг Trend, подписанное в ходе заседания глав правительств стран-участниц СНГ в городе Ашгабад 31 мая 2019 года Соглашение о взаимодействии таможенных органов государств –участников Содружества Независимых Государств в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности утверждается с оговоркой к нему Азербайджанской Республики.